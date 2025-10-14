Zaccaria Mouhib e Paolo Taormina | due casi a confronto
Zaccaria Mouhib conosciuto come “Baby Gang”, non uscirà dal carcere. Il giudice ha confermato la custodia cautelare: troppo alto il rischio di reiterazione del reato, troppo pericoloso il messaggio che il suo rilascio trasmetterebbe a migliaia di giovani che lo seguono, lo imitano, lo mitizzano. L’icona del disagio vestita da trapper, oggi, è un uomo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
