Yoga Holistic Days | un weekend rigenerante di benessere olistico a Lugano
Il Planet Wellness Village ospita il 25 e 26 ottobre 2025 Yoga Holistic Days, un evento esclusivo dedicato a yoga, meditazione e discipline olistiche, pensato per chi desidera rinnovare corpo, mente e spirito in un ambiente armonico e rigenerante.Un’offerta varia e completaDurante le due giornate. 🔗 Leggi su Quicomo.it
