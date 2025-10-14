Yildiz Juve un’altra notte da leader con la Turchia | Montella consegna a Tudor un 10 in grandissima forma I numeri della partita contro la Georgia
Yildiz Juve, un’altra notte da leader con la Turchia: tutti i numeri della sua prestazione contro la Georgia. Un’altra partita, un’altra prestazione da leader assoluto. Kenan Yildiz si è preso di nuovo la scena con la maglia della Turchia, trascinando la sua nazionale con un gol e una prova di grande spessore nella sfida di qualificazione al Mondiale contro la Georgia. Il gioiello della Juventus si conferma un giocatore imprescindibile, sia per il suo club che per il suo Paese. Schierato titolare dal CT Vincenzo Montella, il fantasista turco è rimasto in campo per 83 minuti, lasciando un segno indelebile sul match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
