Yildiz inarrestabile | terzo gol nelle ultime due con la Turchia È un altro gioiello
per il numero 10 della Juventus che sale a 9 GA in stagione Un altro gol, un’altra magia, un’altra notte da protagonista. Kenan Yildiz non si ferma più e si prende la scena anche nella sfida più delicata per la sua Turchia. Il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Yildiz super con la Turchia, Vlahovic non punge e perde. Conceicao riposa - Il numero 10 della Juventus trascina la nazionale turca con una doppietta in cinque minuti. Lo riporta tuttosport.com
Pagina 2 | Juve, Yildiz delle meraviglie mentre i centravanti faticano. E Zhegrova ora atteso alla Svezia - O forse una squadra differente, meno improntata sui suoi guizzi, meno fossilizzata sulle sue giocate, meno pressante sulle spalle di un ragazzo che sarà ... Si legge su tuttosport.com