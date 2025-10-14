Yildiz inarrestabile | terzo gol nelle ultime due con la Turchia È un altro gioiello

per il numero 10 della Juventus che sale a 9 GA in stagione Un altro gol, un’altra magia, un’altra notte da protagonista. Kenan Yildiz non si ferma più e si prende la scena anche nella sfida più delicata per la sua Turchia. Il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Yildiz inarrestabile: terzo gol nelle ultime due con la Turchia. È un altro gioiello

