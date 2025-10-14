Yildiz confermato da Montella per Turchia Georgia? Le scelte di formazioni sono ufficiali | tutti gli aggiornamenti sul talento della Juve

Yildiz confermato da Montella per Turchia Georgia: ci sono novità sulle scelte per l’importante sfida della nazionale. Un’altra notte da protagonista, un’altra investitura da leader. Kenan Yildiz si prende sulle spalle la Turchia. Il commissario tecnico Vincenzo Montella ha sciolto gli ultimi dubbi e ha deciso di affidarsi al talento della Juve fin dal primo minuto per la sfida più importante, quella contro la Georgia, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. La partita, in programma questa sera alle 20:45, è un vero e proprio spareggio per il secondo posto nel Gruppo E. Con la Spagna ormai in fuga, Turchia e Georgia si contendono la piazza d’onore che vale l’accesso ai playoff. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

