Yamal offerta da 400 milioni dall’Arabia Saudita per il gioiello del Barcellona! Pazza notizia dalla Spagna ecco la risposta del club blaugrana

Yamal, offerta da 400 milioni dall’Arabia Saudita per il talento del Barcellona! Qual è la risposta del club blaugrana. Un’offerta che riscrive le regole del calciomercato, una tentazione da 400 milioni di euro. L’Arabia Saudita torna a far tremare il calcio europeo e, questa volta, lo fa con un assalto senza precedenti: secondo il sito spagnolo Fichajes.net, l’ Al-Hilal avrebbe messo sul piatto una cifra folle per strappare al Barcellona il suo gioiello più prezioso, Lamine Yamal. Assalto da 400 milioni per la stella del Barça. La proposta, che arriverebbe dal club allenato dal tecnico italiano Simone Inzaghi, è di quelle irrinunciabili: 400 milioni di euro per il cartellino del giovane fuoriclasse che ha già trascinato la Spagna sul tetto d’Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yamal, offerta da 400 milioni dall’Arabia Saudita per il gioiello del Barcellona! Pazza notizia dalla Spagna, ecco la risposta del club blaugrana

