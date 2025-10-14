Yamal offerta choc dall’Arabia | 400 milioni per convincere il Barcellona
(Adnkronos) – Lamine Yamal in Arabia Saudita? L’Al Hilal di Simone Inzaghi sarebbe pronto a presentare un’offerta choc da 400 milioni di euro per strappare il fuoriclasse spagnolo al Barcellona. L’indiscrezione arriva dalla Spagna e riporta della volontà del club saudita, che tra gli altri conta anche gli ex Serie A Kalidou Koluibaly e Sergej Milinkovic-Savic, di portare Yamal in Medio Oriente. Se confermato si tratterebbe di un trasferimento record: mai nessun giocatore è stato pagato tanto. Yamal, 18 anni, ha da poco rinnovato il suo contratto con il Barcellona fino al 2031 e può contare su uno stipendio ‘dorato’ da 21 milioni di euro, ma che aumenterebbe in Arabia, con l’Al Hilal pronto a offrigli un accordo di sette anni. 🔗 Leggi su Seriea24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Barcellona, l’Al-Hilal tenta il colpo Yamal: offerta shock da 400 milioni - X Vai su X
CLAMOROSO! L'Al Hilal di Simone Inzaghi sarebbe pronto a presentare un'offerta choc da 400 milioni di euro per strappare Lamine Yamal dal Barcellona. - Dalla Spagna Vai su Facebook
Barcellona, Inzaghi vuole Yamal: offerta choc da 400 milioni dall'Arabia, Lamine fugge da gossip e polemiche? - L'Al Hilal di Inzaghi senza limiti: 400 milioni per ingolosire il Barcellona e aggiudicarsi il 18enne Lamine Yamal, sempre più al centro di gossip e polemiche. Come scrive sport.virgilio.it
Yamal, offerta choc dall’Arabia: 400 milioni per convincere il Barcellona - L'Al Hilal di Simone Inzaghi sarebbe pronto a presentare un'offerta choc da 400 milioni di euro per strappare il fuoriclasse spagnolo al Barcellona. Scrive msn.com
L’Al-Hilal di Inzaghi sogna il colpo clamoroso: offerta choc per Yamal. Barça vacilla? - L'Al Hilal di Simone Inzaghi sarebbe pronto a presentare un'offerta choc per strappare il fuoriclasse spagnolo al Barcellona ... Come scrive msn.com