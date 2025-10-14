XXV edizione de I Colloqui Fiorentini percorso su Umberto Saba
Colloqui Fiorentini: incontro di presentazione e iscrizioni Inizia la marcia di avvicinamento alla venticinquesima edizione Martedì 14 ottobre, alle ore 10:30, presso il Teatro Le Laudi di Firenze e in diretta streaming sul canale YouTube di Diesse Firenze ( https:youtube.comlive8rGjYYxSKes. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Il prossimo 15 ottobre 2025, alle ore 18.30, su Zoom, inizia la decima edizione del corso di aggiornamento professionale "COUNSELING ONLINE", vicini anche a distanza. Competenze specifiche per condurre con facilità ed efficacia colloqui di Counseling da - facebook.com Vai su Facebook
Colloqui Fiorentini 2026: incontro di presentazione in diretta/ Saba, il tesoro e l’ascolto: come partecipare - Colloqui Fiorentini 2026, diretta incontro presentazione della nuova edizione dedicata a Umberto Saba: tema, obiettivi e info iscrizioni ... ilsussidiario.net scrive