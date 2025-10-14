XX Festa del Cinema di Roma | la guida completa

La Festa del Cinema di Roma nel 2025 compie vent’anni. Per festeggiare la direttrice Paola Malanga ha messo in piedi un programma ricco, anzi ricchissimo, composto da 150 titoli provenienti da 38 paesi, sparpagliati tra varie sezioni (Progressive Concorso, Freestyle, Grand Public, Best of 2025 e Storia del Cinema) e spalmati in 11 giorni di proiezioni, red carpet e incontri dal 15 al 26 ottobre. Daniel Day-Lewis è già la star più attesa. Tra titoli stranieri salta all’occhio l’intenso Die My Love (in concorso a Cannes) con Robert Pattinson e Jennifer Lawrence. L’attrice torna all'Auditorium Parco della Musica di Roma dopo l’accoglienza infuocata del 2013. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - XX Festa del Cinema di Roma: la guida completa

