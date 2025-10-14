XBOX360 FATXplorer 3.0 Beta 36 Bad Storage | Supporto per HDD Interni da 2 TB sulle Console Bad Update

Con il rilascio dell’exploit Bad Update da parte di Grimdoomer e le successive innovazioni della community, era solo questione di tempo prima che arrivasse un tool in grado di sfruttare appieno questa nuova scappatoia. Quel momento è arrivato. Oggi segniamo una nuova pietra miliare per il modding della Xbox 360 con il progetto “Bad Storage”, integrato in FATXplorer 3.0 Beta 36, che abilita finalmente l’uso di dischi SATA interni fino a 2 TB sulle console modificate con il metodo Bad Update. Bad Update: La Base di Tutto. Per chi non fosse aggiornato, il “Bad Update” è un exploit di tipo “Boot Glitch” che permette l’esecuzione di codice non firmato all’avvio della console, aprendo le porte al homebrew su modelli precedentemente considerati non modificabili o su dashboard aggiornate. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

