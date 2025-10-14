XBOX360 Bad Storage | Sblocca Fino a 2 TB di Spazio Interno su Xbox 360 con il Bad Update

Hai sempre desiderato di espandere la capacità di archiviazione della tua Xbox 360 oltre il limite dei 500 GB? Grazie al progetto Bad Storage, questo non è più solo un sogno. Questo innovativo modulo, che sfrutta l’exploit del “Bad Update”, permette finalmente di utilizzare unità di archiviazione interne fino a 2 TB, trasformando la tua console in una vera e propria centrale multimediale. Cos’è il Bad Storage?. Bad Storage è un progetto sviluppato specificatamente per gli utenti che utilizzano l’exploit del Bad Update. Il suo obiettivo è aggirare le limitazioni imposte dal kernel della Xbox 360, che tradizionalmente impedisce di utilizzare hard disk con capacità superiori a 500 GB nella loro interezza. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

