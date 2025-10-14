WWE | L’infortunio di Rollins e la svolta improvvisa di Breakker svelano una crisi di fiducia dietro le quinte

Zonawrestling.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seth Rollins potrebbe essere infortunato, ma il vero danno sembra avvenire dietro le quinte, dove la fiducia nella comunicazione creativa della WWE starebbe crollando. Rollins è apparso a  RAW  con un tutore al braccio dopo il suo match a  Crown Jewel  contro Cody Rhodes. Sebbene la WWE non abbia confermato ufficialmente l’infortunio, l’improvviso intreccio narrativo che ha coinvolto Paul Heyman, Bronson Reed e Bron Breakker nell’attacco a Rollins ha sollevato forti dubbi internamente. Si tratta di una conseguenza reale di un infortunio. o solo dell’ennesimo colpo di scena? Secondo quanto riportato da Dave Meltzer, all’interno della WWE non tutti sanno cosa credere e questo rappresenta un problema crescente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe l8217infortunio di rollins e la svolta improvvisa di breakker svelano una crisi di fiducia dietro le quinte

© Zonawrestling.net - WWE: L’infortunio di Rollins e la svolta improvvisa di Breakker svelano una crisi di fiducia dietro le quinte

Scopri altri approfondimenti

wwe l8217infortunio rollins svoltaUltime notizie sui prossimi avversari di Seth Rollins in WWE - L´ex membro di "The Shield" è convinto di poter ancora offrire molto a questo sport e ha ... Secondo worldwrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Wwe L8217infortunio Rollins Svolta