WWE | L’infortunio di Rollins e la svolta improvvisa di Breakker svelano una crisi di fiducia dietro le quinte
Seth Rollins potrebbe essere infortunato, ma il vero danno sembra avvenire dietro le quinte, dove la fiducia nella comunicazione creativa della WWE starebbe crollando. Rollins è apparso a RAW con un tutore al braccio dopo il suo match a Crown Jewel contro Cody Rhodes. Sebbene la WWE non abbia confermato ufficialmente l’infortunio, l’improvviso intreccio narrativo che ha coinvolto Paul Heyman, Bronson Reed e Bron Breakker nell’attacco a Rollins ha sollevato forti dubbi internamente. Si tratta di una conseguenza reale di un infortunio. o solo dell’ennesimo colpo di scena? Secondo quanto riportato da Dave Meltzer, all’interno della WWE non tutti sanno cosa credere e questo rappresenta un problema crescente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
