Seth Rollins potrebbe essere infortunato, ma il vero danno sembra avvenire dietro le quinte, dove la fiducia nella comunicazione creativa della WWE starebbe crollando. Rollins è apparso a RAW con un tutore al braccio dopo il suo match a Crown Jewel contro Cody Rhodes. Sebbene la WWE non abbia confermato ufficialmente l’infortunio, l’improvviso intreccio narrativo che ha coinvolto Paul Heyman, Bronson Reed e Bron Breakker nell’attacco a Rollins ha sollevato forti dubbi internamente. Si tratta di una conseguenza reale di un infortunio. o solo dell’ennesimo colpo di scena? Secondo quanto riportato da Dave Meltzer, all’interno della WWE non tutti sanno cosa credere e questo rappresenta un problema crescente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: L’infortunio di Rollins e la svolta improvvisa di Breakker svelano una crisi di fiducia dietro le quinte