WWE | Incertezza sul futuro di Seth Rollins possibile operazione e piani rivoluzionati

L'infortunio alla spalla di Seth Rollins sembra ormai essere qualcosa di più di una semplice trovata narrativa: potrebbe infatti costringerlo a fermarsi del tutto. Secondo PWInsider Elite, all'interno della WWE c'è chi crede che Rollins potrebbe dover affrontare un intervento chirurgico alla spalla o alla cuffia dei rotatori. Anche se non c'è ancora nulla di ufficiale, le voci si sono intensificate dopo il suo match contro Cody Rhodes a Crown Jewel e il brutale attacco subito da Bron Breakker e Bronson Reed a RAW. Quel segmento aveva già fatto discutere, e ora sembra che il motivo sia chiaro.

