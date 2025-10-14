WWE | Incertezza sul futuro di Seth Rollins possibile operazione e piani rivoluzionati

L’infortunio alla spalla di Seth Rollins sembra ormai essere qualcosa di più di una semplice trovata narrativa: potrebbe infatti costringerlo a fermarsi del tutto. Secondo  PWInsider Elite, all’interno della WWE c’è chi crede che Rollins potrebbe dover affrontare un intervento chirurgico alla spalla o alla cuffia dei rotatori. Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, le voci si sono intensificate dopo il suo match contro Cody Rhodes a  Crown Jewel  e il brutale attacco subito da Bron Breakker e Bronson Reed a  RAW. Quel segmento aveva già fatto discutere, e ora sembra che il motivo sia chiaro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

