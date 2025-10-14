WWE | Battle Royal femminile a NXT tutte le stelle WWE e TNA confermate

Il panorama del NXT Women’s Championship sta per diventare davvero esplosivo e tutto accadrà questo sera a NXT. La WWE ha annunciato una massiccia Battle Royal femminile a 20 partecipanti, che vedrà in azione atlete provenienti sia da NXT che da TNA. In palio c’è la possibilità di diventare la nuova number one contender al titolo femminile detenuto da Jacy Jayne: la vincitrice affronterà la campionessa a NXT Halloween Havoc alla fine del mese. TOMORROW on #WWENXT A No. 1 Contender's Battle Royal determines who's next in line for a shot at the NXT Women's Championship @ZariaWWE and @BlakeMonroeWWE battle it out Josh Briggs goes one-on-one with @TheMattCardona @luchalibreaaa Latin American Champion. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

