La mancanza di originalità e di qualità nelle theme song della WWE è ormai da tempo uno dei temi ricorrenti per cui i fan si lamentano. Ma nelle ultime settimane si è tornati a parlarne con più insistenza, quando diversi atleti – tra cui Sheamus e Drew McIntyre – avrebbero infatti chiesto di poter tornare alle loro vecchie theme song, giudicate più iconiche e riconoscibili. E non a caso ultimamente si sono già visti esempi in questa direzione: Shinsuke Nakamura, The Street Profits e più recentemente Kairi Sane hanno ripreso ad utilizzare le loro musiche originali. Cambiamento in vista. Secondo quanto riportato da Bodyslam. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Al termine l’era della musica dei Def Rebel?