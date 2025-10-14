WTA Osaka Cocciaretto out al primo turno | Cristian passa 6-2 7-64

Elisabetta Cocciaretto si ferma all’esordio nel WTA 250 di Osaka. L’azzurra è stata sconfitta dalla rumena Jaqueline Cristian con il punteggio di 6-2 7-6(4), al termine di un match a due facce: dominio della n.47 WTA nel primo set, equilibrio e battaglia nel secondo fino al tie-break. La partita. Avvio complicato per Cocciaretto, che nel primo set ha sofferto la profondità di palla e la continuità al servizio di Cristian, brava a salire subito nel punteggio e a chiudere 6-2. Nel secondo parziale l’azzurra ha alzato il livello in risposta, ha tenuto più spesso il palleggio lungo e ha creato spiragli nei turni di battuta della rumena. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - WTA Osaka, Cocciaretto out al primo turno: Cristian passa 6-2 7-6(4)