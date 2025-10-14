WTA Osaka 2025 risultati 14 ottobre | Fernandez e Sramkova agli ottavi out Andreescu e Gracheva

Si completa il primo turno del tabellone di singolare femminile dei Japan Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso ad Osaka, in Giappone: esce di scena l’unica azzurra in tabellone, la qualificata Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla romena Jaqueline Cristian, che si impone con lo score di 6-2 7-6 (4). Negli ottavi la romena affronterà la numero 8 del seeding, la spagnola Jéssica Bouzas Maneiro, che elimina la qualificata statunitense Katie Volynets per 6-2 6-4. La numero 3 del tabellone, la belga Elise Mertens, piega la spagnola Cristina Buc?a con lo score di 7-6 (5) 6-3, e nel prossimo turno se la vedrà con la qualificata ceca Tereza Valentová, che regola la filippina Alexandra Eala per 6-1 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Osaka 2025, risultati 14 ottobre: Fernandez e Sramkova agli ottavi, out Andreescu e Gracheva

