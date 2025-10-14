WTA Ningbo 2025 Samsonova e Muchova approdano agli ottavi Esce Tauson

Il torneo WTA 500 di Ningbo torna in campo per la seconda giornata: si completano i match del primo turno. Approdano agli ottavi di finale la russa Liudmila Samsonova e la ceca Karolina Muchova. Esce invece, a sorpresa, la danese Clara Tauson, testa di serie numero cinque. In apertura di giornata l’australiana Ajla Tomljanovic, numero 104 del mondo, firma la grande sorpresa ed elimina la danese Clara Tauson, testa di serie numero cinque, 1-6 7-6(4) 6-3 in due ore e sedici minuti. La russa Veronika Kudermetova liquida la lucky loser croata Antonia Ruzic 6-3 6-2 in poco più di un’ora e venti. La russa Liudmila Samsonova, ottava favorita del tabellone, regola la qualificata cinese Hanyu Guo 6-2 6-4 in un’ora e cinquantacinque minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Ningbo 2025, Samsonova e Muchova approdano agli ottavi. Esce Tauson

Altre letture consigliate

WTA 500 Ningbo 2025 Paolini a caccia di punti per le Wta Finals al Wta 500 di Ningbo. Jasmine Paolini, Mirra Andreeva e Elena Rybakina sono le uniche giocatrice ancora in corsa per un posto alle WTA Finals. Tutte godono di un bye per cui e - facebook.com Vai su Facebook

WTA Ningbo 2025, Samsonova e Muchova approdano agli ottavi. Esce Tauson - Il torneo WTA 500 di Ningbo torna in campo per la seconda giornata: si completano i match del primo turno. Da oasport.it

WTA Ningbo: Tomljanovic sorprende Tauson, avanza Muchova. Per Paolini c’è Kudermetova - WTA | La veterana australiana rimonta Tauson, Muchova supera Vondrousova nel derby ceco, Yastremska batte Mboko e la condanna alla quarta sconfitta consecutiva. Lo riporta ubitennis.com

Wta Ningbo, il tabellone: Paolini e Rybakina a caccia di punti per le Finals - La corsa per le Wta Finals si sposta al Wta 500 di Ningbo: al via sia Paolini che Rybakina, entrambe inserite nella parte bassa del tabellone e potenziali avversarie in semifinali. Segnala sport.sky.it