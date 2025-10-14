WRC – Andrew Wheatley arriva in Hyundai

Sarà da subito il WRC Sporting Director della squadra coreana. Una carriera iniziata in M-Sport prima di passare alla FIA Hyundai Motorsport ha rafforzato il proprio team dirigenziale con l’assunzione di Andrew Wheatley nel ruolo, di nuova creazione, di WRC Sporting Director (Direttore Sportivo WRC). Wheatley entra immediatamente in carica e sarà presente agli eventi . 🔗 Leggi su Tuttorally.news