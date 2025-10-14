World Barista Championship i mondiali dell' arte del caffè a HostMilano
La 25ª edizione del World Barista Championship (WBC) - in programma a HostMilano dal 17 al 21 ottobre prossimi - è uno degli appuntamenti più attesi del calendario mondiale del caffè perché riunisce i baristi più talentuosi provenienti da oltre 50 Paesi, in gara per il titolo di World Barista Champion, riconoscimento che ha ispirato generazioni di professionisti del caffè e ha influenzato profondamente l’evoluzione del caffè specialty a livello globale. Location d'eccezione HostMilano perché è la fiera leader a livello mondiale per il settore dell’ ospitalità professionale, del fuori casa e del food retail con oltre 2. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
GARE E CONCORSI - Il World Barista Championship festeggia 25 anni a Host Milano: dal 17 al 21 ottobre i migliori baristi di oltre 50 Paesi si sfidano per il titolo mondiale. #horeca #foodservice #caffè #gare #hostmilano2025 https://horecanews.it/world-barista Vai su X
World Barista Championship a Host Milano: la sfida mondiale del caffè compie 25 anni - Il World Barista Championship festeggia 25 anni a Milano: dal 17 al 21 ottobre i migliori baristi di oltre 50 Paesi si sfidano per il titolo mondiale. Riporta horecanews.it
Il World Barista Championship torna ad Host 2025 - Il World Barista Championship (WBC), la più importante competizione sul caffè al mondo sbarca a Milano dal 17 al 21 ottobre 2025, nello specifico a HostMilano, la manifestazione leader mondiale per ... Secondo horecanews.it
Il campionato "World of Coffee & World Barista Championship Busan 2024" al via il 1º maggio - I professionisti del settore delle specialità di caffè di tutto il mondo si riuniranno a BEXCO, a Busan, dal 1º al 4 maggio 2024 per la prima edizione di World of Coffee in Asia. Come scrive informazione.it