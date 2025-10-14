Wonder Man | rivelati sinossi sceneggiatori e registi della serie Marvel
Il New York Comic Con dello scorso fine settimana è stato una fonte di notizie molto più ricca rispetto al San Diego Comic-Con di luglio, in particolare per i fan della Marvel Television. Dopo aver pubblicato sabato il primo trailer di Wonder Man, i Marvel Studios hanno condiviso la prima sinossi della serie, insieme all’elenco completo degli sceneggiatori e dei registi. Abbiamo anche una lista del cast in cui mancano almeno un paio di nomi degni di nota. Secondo un comunicato stampa, Wonder Man avrà come protagonisti Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley, Arian Moayed, X Mayo, Zlatko Buri?, Olivia Thirlby e Byron Bowers. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
