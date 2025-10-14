WizzAir inaugura la nuova rotta Podgorica-Fiumicino

Fiumicino, 14 ottobre 2025 – Wizz Air, una delle compagnie aeree leader nel paese, continua la sua espansione in Italia – il suo mercato più grande in termini di numero di passeggeri – annunciando una nuova rotta da Podgorica a Roma Fiumicino. Il nuovo collegamento opererà due volte a settimana, il martedì e il sabato, con il primo volo previsto per il 2 giugno 2026. I voli saranno operati da aeromobili Airbus A321neo, che offrono un minor consumo di carburante, maggiore efficienza e un comfort di bordo migliorato. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale di WIZZ, con tariffe a partire da soli 19,99 euro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it