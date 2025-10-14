William Pianu dopo il ritiro | Ho fatto il barista il commesso La diagnosi mi ha distrutto
Alla soglia dei 50 anni, William Pianu racconta le difficoltà dopo il ritiro dal calcio: "Il telefono non squillava. Dovevo lavorare, allora mi sono arrangiato, con orgoglio e dignità". Poi ad aprile la mazzata della diagnosi di un tumore al sistema linfatico: "Ho trascorso 46 giorni in terapia intensiva, pensavo di morire. Ora proseguo le terapie, la malattia è in regressione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
