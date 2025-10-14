wildsteps lancia wild expeditions

Viviamo in un’epoca in cui il nostro rapporto con la natura si è fatto distante, frammentato, quasi opzionale. Passiamo la maggior parte del tempo tra quattro mura, davanti a schermi, con ritmi che ci allontanano dai nostri bisogni fondamentali e da ciò che ci circonda. Eppure, mai come oggi, abbiamo bisogno di tornare fuori per ritrovarci dentro. Outdoor Reconnect, l’evento che ti porta fuori per ritrovarti dentro, nasce da questo bisogno. È un momento di riflessione e di proposta, che parte da una domanda semplice ma urgente: cosa significa, oggi, vivere in connessione con la natura? L’evento parte da una consapevolezza: la natura non è uno sfondo, è una risorsa attiva. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

