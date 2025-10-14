WiiU Wii VC Launch 1.5 | Rivoluziona l’esperienza dei giochi Wii su Wii U

Se sei un appassionato di retrocompatibilità e possiedi un Wii U, probabilmente hai già sperimentato la funzione per giocare ai titoli Wii attraverso il Wii Mode o i titoli Virtual Console. Tuttavia, l’esperienza non è sempre stata fluida come si spererebbe, specialmente per quanto riguarda la gestione dei display e l’utilizzo dei controller. Ecco che arriva Wii VC Launch, un plugin homebrew per Wii U che migliora notevolmente il lancio dei titoli Wii VC e del Wii Mode. Cos’è Wii VC Launch?. Wii VC Launch è un plugin sviluppato da Lynx64 che modifica il comportamento del sistema quando si avviano titoli Wii Virtual Console o si entra nel Wii Mode, offrendo maggiore flessibilità e controllo all’utente. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net