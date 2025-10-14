Weekend in fila alle ville di delizie Oltre 55mila prenotazioni per i tesori a chilometro zero
Il bilancio dell’edizione autunnale conta 55mila visitatori. Fra i luoghi più amati di Ville Aperte, l’Oasi Cem a Cavenago, il piccolo eden sorto dove un tempo c’era la discarica e ora tra i tesori della kermesse che da più di 20 anni mette i gioielli del territorio a disposizione del grande pubblico. Fra visite guidate, eventi, laboratori e itinerari, gli appassionati hanno potuto conoscere più di 200 luoghi del patrimonio storico-artistico del territorio: ville di delizia, giardini, dimore private, palazzi pubblici e beni culturali spesso inaccessibili. Nel complesso (primavera e autunno) il 23esimo appuntamento con l’iniziativa si è chiuso con 80mila 500 i visitatori, 3mila presenze in più dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
