Wanda Nara torna su Mauro Icardi | Ecco come l’ho fatto diventare capitano dell’Inter

Ilnerazzurro.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 3 giugno 2015 segnò una svolta nella carriera di Mauro Icardi all’ Inter. Poco prima della mezzanotte, attraverso un tweet ufficiale, il club annunciò il rinnovo del contratto dell’attaccante fino al 2019. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, decisiva fu la presenza della moglie e manager di Icardi –  Wanda Nara – al tavolo delle trattative. La trattativa superò lo scoglio dei diritti d’immagine, concordando una suddivisione al 50% tra giocatore e club. Pochi mesi dopo, il 23 agosto 2015, in occasione della gara di apertura del campionato contro l’ Atalanta, Icardi indossò per la prima volta la fascia di capitano. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

