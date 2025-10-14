Wanda Nara racconta la scoperta della malattia e il difficile momento familiare con la divisione da Icardi | le parole
Inter News 24 Wanda Nara rivela la propria difficoltà a seguito della presa di coscienza della leucemia: lo shock della modella. Wanda Nara ha rivelato particolari inediti sulla diagnosi di leucemia ricevuta nel 2023, durante un’intervista a La Divina Noche de Dante. L’argentina ha ricordato il momento della scoperta come un vero shock: le infermiere, visibilmente commosse, le avevano fatto capire quanto fosse grave la situazione. Per Wanda, la sfida più dura è stata comunicare ai figli la notizia, affrontando la loro paura e incomprensione. I più grandi si erano chiusi in bagno, incapaci di gestire l’angoscia, rendendo il momento ancor più doloroso per la mamma. 🔗 Leggi su Internews24.com
