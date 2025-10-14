Wanda Nara racconta il retroscena sul rinnovo di Icardi con l’Inter | Ecco come gli feci ottenere la fascia da capitano serviva per gli sponsor

Inter News 24 L’ex moglie ed ex procuratrice sportiva di Mauro Icardi, Wanda Nara, torna sulla trattativa per il rinnovo di contratto con l’Inter condotta da lei. Nel corso di una lunga chiacchierata a Dante Gebel nel programma La Divina Noche, Wanda Nara, ex moglie ed ex procuratrice di Mauro Icardi, parla del suo ruolo avuto nella carriera del calciatore argentino e svela un retroscena sulla trattativa condotta da lei che portò l’attaccante a rinnovare con l’Inter e a diventarne capitano. IL RUOLO DA PROCURATRICE SPORTIVA – « Mi sono lasciata coinvolgere in qualcosa che non mi riguardava, negoziare con uomini nel calcio. 🔗 Leggi su Internews24.com

