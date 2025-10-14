Wanda Nara | Mi sono lasciata coinvolgere in qualcosa che non mi riguardava negoziare con uomini nel calcio

Ilnapolista.it | 14 ott 2025

Non è un mistero che i rapporti tra Mauro Icardi e l ‘Inter si sono rovinati dopo 6 anni intensi e il tutto è coinciso con il subentro dell’ex moglie Wanda Nara nel ruolo di procuratrice. Le dichiarazioni di Wanda non sono state gradite dallo spogliatoio e hanno creato una crescente spaccatura che ha portato alla cessione del campione al Psg. Intervenuta ai microfoni del programma “La Divina Noche”, la showgirl argentina ne ha parlato: «Mi sono lasciata coinvolgere in qualcosa che non mi riguardava, negoziare con uomini nel calcio. Ti mettono in una posizione, purtroppo, non dovrebbe essere così, nella quale prima iniziano a sottovalutarti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

