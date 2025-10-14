Wanda Nara e Maxi Lopez si ritrovano insieme a MasterChef | la frecciata a Mauro Icardi

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Wanda Nara e Maxi Lopez si ritrovano rispettivamente come conduttrice e concorrente di MasterChef Celebrity Argentina. Tra le tante battute scherzose spunta la frecciata a Mauro Icardi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

