Wanda Nara e la leucemia | Sono ancora malata E parla del dolore dei figli

Wanda Nara si è lasciata andare a una delle interviste più intime e toccanti della sua carriera durante il programma argentino Dante’s Divine Night. Per la prima volta, la showgirl ha parlato apertamente della malattia che ha cambiato la sua vita: la leucemia. Con voce rotta dall’emozione, la soubrette ha confermato pubblicamente la diagnosi e ha rivelato che la sua battaglia non è ancora giunta al termine. Wanda Nara è ancora malata di leucemia. Wanda Nara è ancora malata. La diretta interessata ne ha parlato in televisione: “È leucemia, ed è sotto controllo. Ci sono diversi livelli di trattamento e diverse situazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it
