Walking day 2025

Milanotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Walking Day è un evento che raccoglie gli appassionati di cammino. E' una grande festa, dedicata proprio a chi pratica il walking e a chi vuol conoscere questa disciplina, con un’unica regola: vietato correre! L'evento, per la sua decima edizione, viene di nuovo ospitato nella storica location di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Walking day 2025 - E' una grande festa, dedicata proprio a chi pratica il walking e a chi vuol conoscere questa disciplina, con un’unica regola: vietato ... Da milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Walking Day 2025