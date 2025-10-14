Vuole prendere il treno senza biglietto | aggredisce addetti e poliziotti con una bottiglia

Ieri sera la polizia ha tratto in arresto un 26enne napoletano per minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.In particolare, gli agenti che sorvegliano l’interno del plesso ferroviario di “Napoli Centrale” hanno notato una persona sprovvista di titolo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

