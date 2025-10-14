Vuoi vedere che LeBron e i Lakers si separano? Lui non è convinto della competitività loro della sua forma Hoops Habit

La stagione regolare non è ancora iniziata, ma LeBron James potrebbe già avere dei ripensamenti sull’effettiva competitività dei Los Angeles Lakers. LeBron dovrà stare fuori per almeno 3 settimane all’inizio di questa stagione a causa della sciatica, con cui, secondo Shams Charania di Espn, soffre da più di 2 mesi. Ciò è preoccupante, considerando che la sciatica può essere un problema persistente e gli costerà almeno 10 partite all’inizio della stagione, se non di più. Non solo, ma secondo David McMenamin di Espn, LeBron sfrutterà la sua assenza dalla squadra per valutare il roster e le sue prestazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vuoi vedere che LeBron e i Lakers si separano? Lui non è convinto della competitività, loro della sua forma (Hoops Habit)

News recenti che potrebbero piacerti

Vuoi vedere il nome della tua attività brillare sul grande schermo? Al Drive in Pozzuoli puoi farlo davvero! Ogni sera, centinaia di spettatori vivono la magia del cinema all’aperto e la tua attività può diventare parte di questo spettacolo! Come funzi - facebook.com Vai su Facebook

NBA, Doncic e l’assenza prolungata di LeBron: "Grande giocatore, ma sotto a chi tocca" - Per la prima volta dopo 22 apparizioni consecutive, LeBron James salterà la opening night della nuova stagione. Secondo sport.sky.it

NBA, LeBron James annuncia la "Second Decision" per domani: parlerà del ritiro? - Con un video di pochi secondi sui social, LeBron James ha annunciato la sua "Second Decision" per martedì 7 ottobre alle 18 italiane, definendola come "La decisione di tutte le decisioni". sport.sky.it scrive

I Los Angeles Lakers stanno scaricando l'ingombrante LeBron James - In sette anni ai Lakers LeBron James ha completato una carriera fatta di megacontratti portando a casa un solo titolo NBA, per di più nella condizione speciale dettata dal Covid e non in ... Lo riporta pianetabasket.com