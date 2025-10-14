Vuoi passare allo Spid della CIE ma hai buttato il foglio di PUK e PIN? Ecco come rimediare senza tornare in comune

Con lo SPID che si avvia verso una trasformazione significativa e l'introduzione di canoni annuali da parte dei principali provider, nonostante l'estensione, molti italiani stanno scoprendo un'alternativa gratuita e altrettanto efficace: CieID, il sistema di autenticazione digitale legato alla carta d'identità elettronica. Aruba, Infocert, Register.it hanno già introdotto costi che oscillano tra i 5 e i 10 euro all'anno, e persino Poste Italiane sembra intenzionata a seguire questa strada per i suoi circa 30 milioni di utenti. Ma c'è un problema che affligge migliaia di cittadini: dove diavolo sono finiti quei codici PIN e PUK necessari per attivare le credenziali CieID? Questi codici, composti da otto cifre ciascuno e suddivisi in due parti, vengono consegnati in due momenti distinti.

