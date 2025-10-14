Vuelle Miniotas celebra il blitz di Bologna | L’ha vinta la difesa sempre in controllo

"E’ stato veramente duro giocare in quest’arena, tutti me ne avevano parlato perché non ho mai giocato in Italia prima, perciò è stato emozionante sia giocarci che espugnarla. Mi avevano anche raccontato che Pesaro-Bologna è considerato un big-match per la storica rivalità che esiste tra i due club, perciò vincere in casa loro in trasferta è stato un bel colpo". Parole e musica del lituano Miniotas a fine gara nella sala stampa del PalaDozza. Imparano in fretta gli stranieri della Vuelle quelli che sono gli snodi cruciali della stagione per la tifoseria pesarese: così, in soli cinque giorni, i biancorossi hanno regalato al loro pubblico due caramelle dolcissime sbancando prima Roseto e poi il parquet della Fortitudo portandosi nel gruppo delle formazioni seconde in classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

