Se si potessero dare palme di migliori in campo o prestazione da segnalare, la sezione 34 della scuola "Leonardo Da Vinci" alle Fornaci avrebbe vinto a mani basse in questa competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale. Non è mancato, infatti, lo stupore da parte del presidente di seggio e degli scrutatori nel vedere, domenica intorno alle ore 22, due elettori decisamente particolari varcare la soglia della scuola e dirigersi verso l’aula per le operazioni di voto. Si trattava, infatti, di Stefano Cupertino ed Elisa Maltinti vestiti.in abito da sposi. La mattina, infatti, con una cerimonia civile nella Sala maggiore di Palazzo di Giano si erano detti "sì" in maniera ufficiale, anche se il loro rapporto va avanti oramai da tantissimi anni, e dopo il pranzo e il rinfresco di festeggiamenti per parenti e amici è scattato l’obbligo civico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Votano vestiti da sposi: "Non è stato un sacrificio. E poi lo avevo promesso"