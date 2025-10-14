Vomero riapre l'ex Clinica Villa Bianca e diventa presidio del Santobono

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riapre l'ex Clinica Villa Bianca di via Bernardo Cavallino: ospiterà il Presidio Cavallino dell'ospedale pediatrico Santobono Pausilipon. Ecco come sarà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

vomero riapre ex clinicaVomero, riapre l’ex Clinica Villa Bianca e diventa presidio del Santobono - Riapre l'ex Clinica Villa Bianca di via Bernardo Cavallino: ospiterà il Presidio Cavallino dell'ospedale pediatrico Santobono Pausilipon ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Vomero Riapre Ex Clinica