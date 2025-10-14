Volturara Irpina l' AVIS comunale senza sede operativa | l' appello dell' associazione
Con profondo rammarico, l’AVIS Comunale di Volturara Irpina comunica di aver subito l’ennesimo sfratto dai locali precedentemente adibiti a sede associativa, rimanendo di fatto priva di uno spazio idoneo per svolgere le proprie attività istituzionali e, soprattutto, per garantire la raccolta del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
