Volturara Irpina l’Amministrazione risponde alle polemiche AVIS | Spazi garantiti nessuno sfratto

Avellino, 14 ott - “L’Amministrazione comunale di Volturara Irpina, avendo ottenuto un finanziamento di 2 milioni di euro per adeguare la scuola primaria e dell’infanzia di viale Rimembranza, ha dovuto trasferire le associazioni che erano presenti nello stabile che ora dovrà ospitare i nostri. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it