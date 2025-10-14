Inter News 24 e il comunicato del club meneghino. Serata di gala ieri a San Pellegrino Terme per celebrare le eccellenze della medicina sportiva italiana. Durante il “Premio Angelo Quarenghi”, il prestigioso riconoscimento è stato assegnato al Professor Piero Volpi, storico responsabile dell’area medica dell’Inter. Il club nerazzurro, attraverso un comunicato ufficiale, ha celebrato il traguardo del suo professionista. La società ha sottolineato come questo premio valorizzi la lunga e brillante carriera del professor Volpi, la sua indiscussa competenza scientifica e la costante dedizione che ha sempre dimostrato al servizio dello sport e della salute degli atleti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Volpi, allo storico medico dell’Inter il Premio Angelo Quarenghi: l’annuncio