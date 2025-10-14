Volo WizzAir da Sharm el-Sheikh a Roma costretto ad atterraggio d’emergenza a Napoli

Momenti di tensione questa mattina a bordo del volo WizzAir diretto da Sharm el-Sheikh a Roma, costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Capodichino a causa del sospetto di fumo nella stiva. Il velivolo, un Airbus della compagnia low cost . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Volo WizzAir da Sharm el-Sheikh a Roma costretto ad atterraggio d’emergenza a Napoli

