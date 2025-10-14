Volo WizzAir da Sharm el-Sheikh a Roma costretto ad atterraggio d’emergenza a Napoli

Teleclubitalia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione questa mattina a bordo del volo WizzAir diretto da Sharm el-Sheikh a Roma, costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Capodichino a causa del sospetto di fumo nella stiva.   Il velivolo, un Airbus della compagnia low cost . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

volo wizzair da sharm el sheikh a roma costretto ad atterraggio d8217emergenza a napoli

© Teleclubitalia.it - Volo WizzAir da Sharm el-Sheikh a Roma costretto ad atterraggio d’emergenza a Napoli

Approfondisci con queste news

volo wizzair sharm elVolo Sharm el-Sheik-Roma, atterraggio di emergenza a Napoli. A bordo i giornalisti al seguito di Meloni - Roma che nel primo pomeriggio di oggi stava riportando in Italia, tra gli altri, giornalisti e operatori che avevano seguito il summit di pace su Gaza a cu ... Come scrive msn.com

volo wizzair sharm elAtterraggio di sicurezza a Napoli per il volo da Sharm a Roma: fumo nella stiva - Il volo diretto a Roma e proveniente da Sharm ha fatto un atterraggio di sicurezza a Napoli; a bordo, oltre a molti turisti, la stampa di ritorno dal summit ... Si legge su fanpage.it

volo wizzair sharm elFumo dalla stiva dell'aereo, paura sul volo da Sharm el-Sheikh a Roma: costretto a un atterraggio di emergenza a Napoli - A causa di un sospetto di fumo nella stiva, il velivolo ha dovuto fare un atterraggio di sicurezza a Napoli. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Volo Wizzair Sharm El