Volo Sharm-Roma fumo sull’aereo | atterraggio d’emergenza a Napoli

(Adnkronos) – Atterraggio d’emergenza a Napoli per un volo Wizz Air partito questa mattina alle 11:25 da Sharm el Sheikh e diretto a Roma. A causa della segnalazione di fumo nella stiva, il comandante ha richiesto un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Capodichino. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco. A bordo si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

SHARM EL SHEIKH – FUGA AL SOLE DI DICEMBRE! ? Rilassati tra mare cristallino, barriera corallina e resort da sogno PACCHETTO 1 – QUEEN SHARM BEACH** Dal 5 al 9 Dicembre ? Volo diretto A/R Milano ? Sharm El Sheikh - facebook.com Vai su Facebook

Sharm El Sheikh - Natale e Capodanno al sole! Natale dal 23 al 30/12 con volo da Catania Capodanno dal 27/12 al 4/1 con volo da Catania Volo + trasferimenti + hotel in all inclusive a partire da 959,00€ a persona https://avtour.it/wp-content/uploads/2024/10/ Vai su X

Atterraggio di sicurezza a Napoli per il volo da Sharm a Roma: fumo nella stiva - Il volo diretto a Roma e proveniente da Sharm ha fatto un atterraggio di sicurezza a Napoli; a bordo, oltre a molti turisti, la stampa di ritorno dal summit ... Da fanpage.it

Fumo dalla stiva dell'aereo, paura sul volo da Sharm el-Sheikh a Roma: costretto a un atterraggio di emergenza a Napoli - A causa di un sospetto di fumo nella stiva, il velivolo ha dovuto fare ... Si legge su msn.com

Volo Wizz Air Sharm-Roma, atterraggio di emergenza a Napoli. I testimoni: «Scoppio in stiva» - L’Airbus A321neo ha registrato i primi problemi mentre era in volo tra Puglia e Basilicata ... Come scrive msn.com