Volo Sharm-Roma fumo sull’aereo | atterraggio d’emergenza a Napoli

Periodicodaily.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Atterraggio d’emergenza a Napoli per un volo Wizz Air partito questa mattina alle 11:25 da Sharm el Sheikh e diretto a Roma. A causa della segnalazione di fumo nella stiva, il comandante ha richiesto un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Capodichino. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco. A bordo si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

