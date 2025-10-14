Volo Sharm-Roma fumo in stiva | atterraggio di emergenza a Napoli

Atterraggio d'emergenza a Napoli per un volo Wizz Air partito questa mattina alle 11:25 da Sharm el Sheikh e diretto a Roma. A causa della segnalazione di fumo nella stiva, il comandante ha richiesto un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Capodichino. Sul posto sono intervenuti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

