volley serie c esordio amaro per pallavolo ferrara sconfitta in tre set

Esordio casalingo amaro per la Serie C Femminile di Pallavolo Ferrara, che alla Giuseppe Bondi Arena cede per 0-3 a Soliera Volley nella prima giornata di campionato. Una partita in salita sin dai primi scambi, con le ospiti più precise nei momenti chiave e le biancazzurre incapaci di trovare continuità nel gioco, nonostante alcuni sprazzi di buona intensità. Coach Roberto Bissacco ha commentato così la prestazione delle sue ragazze nel post gara: "Purtroppo è stata una fotocopia della nostra prima uscita a Fiesso: troppi errori diretti, poca lucidità nelle situazioni semplici e quasi nessuna reazione nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
