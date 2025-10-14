Volley serie B C e D maschile e femminile Giornata amara per PPezzi e Cervia Un punto per l’Orbite Ravenna

Non è certo il debutto che sperano molte formazioni ravennati, nei campionati di serie B, C e D maschili e femminili: tuttavia alcune squadre lottano a lungo per conquistare il miglior risultato possibile. Amara la prima casalinga della nuova formazione Consar Pietro Pezzi Ravenna nel girone D di serie B maschile: al PalaCosta la Libertas Osimo passeggia, vincendo 3-0 (25-19, 25-19, 25-17) con i romagnoli che subiscono oltremisura il top scorer marchigiano, Ferrini. Serie B amara anche in campo femminile anche se a Pisignano My Mech Cervia-Omac Active termina 2-3 (25-21, 18-25, 25-22, 10-25, 9-15), consentendo alle adriatiche di conquistare almeno 1 punto contro le aretine di Pratovecchio Stia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley serie B, C e D maschile e femminile. Giornata amara per P.Pezzi e Cervia. Un punto per l’Orbite Ravenna