Volley La Folgore vola Bene anche la Fg-Zuma
Grande avvio per i campionati regionali che mettono a segno vittorie o comunque lottano fino al quinto set mettendo in cassa già i primi punti. In serie C femminile la Folgore San Miniato centra subito un pieno successo contro il team di Siena superato per 3-0 con i parziali di 25-16, 25-16, 25-22. Le giallorosse giocano un’ ottima partita aggiudicandosi i primi 3 punti della stagione mettendo la giusta attenzione in tutti i set. In serie D, girone A, ottima partenza per le ragazze targate Lupi Santa Croce che si impongono agilmente sul Valdarno Piandiscò battuto in 3 set che non destano preoccupazioni nel team di casa (25-15, 25-21, 25-14). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
