Biauto Jumboffice 3 Sir Academy Perugia 1 SESTESE: Giampietri 7, Braito 3, Catalano 14, Della Volpe 25, Marchi 1, Giacomelli 13, Bruni 4, Corti, Carminati L. All. Marchi. PERUGIA: Maretti 13, Giovagnoli 5, Grassi 3, Severini 10, Fossa 9, Pellicori 23, Gallinella 3, Vagnetti L., Cassieri, Tamagnini, Buttarini All. Piacentini. Arbitri: Rapparini e Pentassuglia. Parziali: 33-31, 25-23, 23-25, 25-20. Gara molto equilibrata, come dimostrano i parziali, ma, alla fine, è la Sestese a conquistare la prima vittoria stagionale contro il Perugia. Un primo set interminabile che ha visto la buona partenza degli ospiti, poi, ripresi dai padroni di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley B. Biauto Jumboffice firma l’esordio con il successo