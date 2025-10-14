Volley B Biauto Jumboffice firma l’esordio con il successo
Biauto Jumboffice 3 Sir Academy Perugia 1 SESTESE: Giampietri 7, Braito 3, Catalano 14, Della Volpe 25, Marchi 1, Giacomelli 13, Bruni 4, Corti, Carminati L. All. Marchi. PERUGIA: Maretti 13, Giovagnoli 5, Grassi 3, Severini 10, Fossa 9, Pellicori 23, Gallinella 3, Vagnetti L., Cassieri, Tamagnini, Buttarini All. Piacentini. Arbitri: Rapparini e Pentassuglia. Parziali: 33-31, 25-23, 23-25, 25-20. Gara molto equilibrata, come dimostrano i parziali, ma, alla fine, è la Sestese a conquistare la prima vittoria stagionale contro il Perugia. Un primo set interminabile che ha visto la buona partenza degli ospiti, poi, ripresi dai padroni di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Calenzano Volley. . Prima partita di campionato per la nostra under 16 Volley Academy Junior vs Liberi e Forti 0/3 - facebook.com Vai su Facebook
Volley serie b. Bi-Auto Jumboffice inizia in casa. Doppia trasferta nel femminile - Prendono il via quest’oggi i campionati di Serie B che vedono ai nastri di partenza tre compagini della provincia ... Scrive sport.quotidiano.net
Volley b. La BiautoJumboffice vince in scioltezza - INZANI PARMA: Belli, Laudieri, Lottero, Bussolari, Montali, Sarubbi, Serafini, Monica, Zantelli, Arena L. Scrive lanazione.it
Volley B. BiautoJumboffice in ritmo. Reggio resiste solo un set - , Catalano, Della Volpe, Bruni, Marchi, Corti, Pavesi, Facchini, Giacomelli, Goncalves. Da lanazione.it