Volley appuntamento con la storia | la Omag-Mt sfida la corazzata Conegliano in un palasport esaurito
Mercoledì sera, alle ore 20,30, il palazzetto dello sport di Cervia si prepara a vivere una serata di grande volley. A calcare il taraflex saranno due mondi che si incontrano: la Omag-MT San Giovanni in Marignano, orgoglio della Romagna, e l’Imoco Conegliano, la corazzata simbolo dell’eccellenza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altre letture consigliate
Questo pomeriggio pinelle in trasferta sul campo della @hrvolley Macerata per la seconda giornata del campionato di Serie A1 Tigotà. Appuntamento: ? Ore 17.00 Fontescodella - Macerata Diretta su Volleyball World TV Punteggio live - facebook.com Vai su Facebook
Volley, appuntamento con la storia: la Omag-Mt sfida la corazzata Conegliano in un palasport esaurito - MT arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di chi ha costruito, stagione dopo stagione, un’identità chiara e un gioco riconoscibile ... Scrive riminitoday.it
Volley A1 donne, speciale Omag-Mt San Giovanni in Marignano lunedì 6 ottobre con il Corriere Romagna - Lunedì 6 ottobre in regalo con il Corriere Romagna un inserto speciale di 16 pagine sulla stagione in A1 femminile della Omag- Secondo corriereromagna.it
Volley. Oggi Omag-MT San Giovanni in Marignano debutta in serie A1 - La massima serie del volley femminile arriva nel cuore della Romagna a conferma che tutta l’Emilia- Si legge su chiamamicitta.it